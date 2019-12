Tragikus baleset történt Szeben megyében

Újraindították a forgalmat Szeben megyében, a 7-es országút Râmnicu Vâlcea és Nagyszeben közötti szakaszán, ahol a 243+500 km-nél, Bojca (Boiţa) és Vesztegzár (Lazaret) települések között baleset történt a kora délutáni órákban. A balesetben két személy meghalt, hárman megsérültek, tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic). Elena Welter , a Szeben megyei rendőr-főkapitányság szóvivője szerint, a balesetet előidéző nő, Nagyszeben irányába haladva nem tartotta be a megfelelő sebességet és gépkocsija kisodródott a kanyarban, nekiütközött a mellvédnek, majd onnan visszapattanva összeütközött egy szabályosan közlekedő gépkocsival. Az ütközés nyomán a szabályosan közlekedő személygépkocsi sofőrje és jobboldali utasa meghalt, a balesetet okozó gépkocsiban pedig egy személy súlyosan, kettő pedig enyhébben megsérült, őket kórházba szállították. ( agerpres )

