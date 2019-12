Szatmárnémetiben a lakótelepekre is jutott idén az ünnepi fényfestésből

Az idei karácsonyváró eseménysorozat keretében Szatmárnémetiben nemcsak a városközpontot tették hangulatossá, hanem a lakótelepeken élőket is igyekeztek elvarázsolni. A fényfestés korábban sem volt ismeretlen a helyi rendezvényeken, most azonban – valószínűleg országos premierként – a negyedek tömbházaira is vetítettek.



“A karácsonyi vásár rendezvénysorozat részeként vittük el a megyei önkormányzattal közösen a város több pontjára is a fényfestést. Az embereknek nagyon tetszett, főleg a kisgyerekes családoknak és nagyon sokan szelziftek is. Egészen megváltoztatta a környék képét, amikor például a 16-os lakótelepen egy szürke, sivár épületet színessé varázsoltunk” - mondta el érdeklődésünkre, a városi önkormányzat kommunikációs munkatársa.Mint megtudtuk, két lakótelep hat helyszínén voltak láthatók a színes, épületekre vetített rajzok. A szervező szerint olyan helyszínekre vitték ezt a hangulatos látványelemet, ahol a vetítőkészülék számára találtak megfelelő áramforrást. Hozzátette: a sikerre való tekintettel igyekszenek hagyományt teremteni a lakótelepi fényfestésből.