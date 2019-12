A karácsonyi balesetektől kiakadt a belügyminisztérium: Ne siessenek, mert az életükbe kerülhet!

Óvatosságra intő felszólítást intézett Facebook-oldalán a belügyminisztérium a gépkocsivezetőkhöz, emlékeztetve, hogy csak az elmúlt két napban 44 közúti baleset történt, amelyekben 19 személy halt meg.



„44 közúti baleset, 19 halott személy és 33 súlyos sérült...csak az elmúlt 48 órában! Ez NAGYON SOK, RENDKÍVÜL SOK! Kérjük, értsék meg, hogy a közlekedési szabályok be nem tartása az életükbe kerülhet! És még valamit értsenek meg – ünnepek jövőre is lesznek...két év múlva is...10 év múlva is...50 év múlva is. Ne siessenek, mert az az egy óra, amit úgy gondolnak, hogy a sietséggel nyernek, az életükbe kerülhet! Ha épp vezetsz, és ezt az üzenetet olvasod, kapcsold ki azonnal a telefonod...balesetet kockáztatsz! Ha utas vagy, olvasd fel hangosan az üzenetet, hogy hallja a sofőr is!” – üzente a tárca a közösségi hálón.







A belügyminisztérium ugyanakkor köszönetet mond a közlekedési rendőröknek és a katonai tűzoltóknak, akik emberfeletti erőfeszítéseket tesznek a roncsok közé szorult személyek kimentésére. (agerpres)

Nyitókép: Ministerul Afacerilor Interne / Facebook

