Kemény 75 lejt sikerült rabolnia egy férfinek Szatmárnémetiben

Karácsony szombatján besétált egy férfi egy Szatmárnémetiben található kocsmába, ahol szép számmal találhatóak játékgépek is, és kirabolta azt. A megszerzett zsákmány azonban a kanyarban sincs a bűncselekménye nagyságához képest. A férfinak ugyanis csupán 75 lejt sikerült rabolnia, ehhez pedig az is kellett, hogy fizikailag bántalmazza az ott dolgozó alkalmazottat.







A rablást a helyiségben található kamerák is rögzítették, így a hatóságok könnyen a férfi nyomára bukkantak, akiről kiderült, hogy visszaeső bűnöző, aki - az azóta már visszavont - amnesztiatörvénynek köszönhetően idő előtt szabadult. A férfi két évvel ezelőtt egy gyógyszertárat rabolt ki, és amiatt kellett börtönbe vonulnia, a mostani tettéért egyelőre 30 napos előzetesbe került, a bíróság ezt követően dönt majd a sorsáról. (presasm/hírszerk.)



Nyitókép: Pixabay

