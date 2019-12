A közigazgatás terén segíti majd Orbant a magyarellenes Valentin Bretfelean

A helyi közigazgatás területén segíti Ludovic Orban miniszterelnök munkáját a karácsony előtt államtanácsossá kinevezett Valentin Bretfelean - válaszolta az MTI írásban feltett kérdésére a román kormány sajtóirodája.



Az egykori hírszerzőtiszt tíz éven át vezette a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrséget, és rendszeresen megbotránkoztatta a magyar közösséget a magyar nyelvi jogok és a gyülekezési jog érvényesítése ellen hozott intézkedéseivel. A volt hírszerzőt ez év márciusában a Népi Mozgalom Párt (PMP) marosvásárhelyi szervezetének elnökévé nevezték ki.



Valentin Bretfelean 2017 végéig tíz éven át töltötte be a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség igazgatói tisztségét.



Bretfelean rendőrei 2012-ben bekísérték és megbírságolták az egyik román-magyar tannyelvű marosvásárhelyi iskola szülői bizottságának magyar tagját, amiért magyar nyelvű iratot próbált iktatni az iskolában, és akkor is kitartott szándéka mellett, amikor ezt a titkárságon megtagadták tőle és távozásra szólították fel.



A városi tömegrendezvények bejelentését láttamozó bizottság vezetőjeként évről évre akadályozta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-ére szervezett autonómiapárti felvonulásait, valamint a marosvásárhelyi magyarok tiltakozó megmozdulásait.



Valentin Bretfelean rendőrei a reklámtörvényre hivatkozva róttak ki bírságot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) székházára kitűzött székely zászló miatt. Bretfelean a kétnyelvű utcanévtáblákat is illegális reklámnak tekintette, és tetemes bírságot rótt ki azokra a civil aktivistákra, akik ilyeneket helyeztek ki. A bíróság azonban jogerős ítéletben érvénytelenítette mind a székely zászló, mind az utcanévtáblák miatti bírságolásokat.



2015 októberében a székelyföldi román civil szervezetek tanácskozásán felszólalva Bretfelean személyes érdemének nevezte, hogy Marosvásárhelyen sikerült megakadályozni a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését. Arra buzdította a székelyföldi román szervezeteket, hogy álljanak ellen a magyar nyomásnak.



Akkori kijelentései miatt az RMDSZ a rendőri igazgató leváltását követelte, ám ez akkor nem történt meg. Dorin Florea polgármester ehelyett büntetést szabott ki rá a kijelentései miatt, és megtiltotta neki, hogy politikai rendezvényekre járjon.



Valentin Bretfelean korábban a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) alkalmazásában állt. 2001 szeptemberében súlyos fegyelmi vétségek miatt mentették fel a SRI Máramaros megyei részlegének a parancsnoki tisztségéből. (mti)



