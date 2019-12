Sízésre alkalmas hó van a Hunyad megyei Straján

Sízésre alkalmas hó van Straján - közölte George Resiga , a helyi hegyimentő-szolgálat vezetője. A Hunyad megyei üdülőtelepen 25 centiméteres a hóréteg vastagsága, és mintegy 1500-1700 vendég töltötte ott a karácsonyi ünnepeket. Egyelőre négy pályán lehet sízni, de az előrejelzések szerint a hőmérséklet csökken, és arra számítanak, hogy az összes hóágyút üzembe helyezhetik, és további pályákat nyithatnak meg. Resiga szerint sajnos a síszezonnal együtt megkezdődött a balesetszezon is, máris több törést és ficamot kellett ellátniuk, eddig nyolc sízőt vittek a pályáról egyenesen a kórházba. A településre nem lehet gépkocsival behajtani. Az autókat a felvonó lupényi inditóállomása mellett, vagy a település bejáratánál kialakított parkolóban lehet hagyni. A turistákat a szállásadók veszik át saját gépkocsiikkal, és szállítják a szállodákhoz, panziókhoz. ( agerpres )

