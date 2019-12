Felfüggesztett börtönbüntetés járt 7 tüntetőnek, akik a tavaly augusztusi tiltakozáson egy csendőrnőt bántalmaztak

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a 7 férfi, akiket azzal vádoltak, hogy a tavalyi, augusztus 10-i tiltakozáson egy csendőrnőt bántalmaztak. A bukaresti 1-es kerületi bíróság 1 év és 2 év 8 hónap közötti börtönbüntetést ítélt, a határozat nem végleges. A fiatal csendőrnőnek emellett 10 000 euró kártérítést kell fizetniük – írja a Digi24. A hét férfi közül kettőt továbbá illegális fegyvertartással is vádolnak, mert azok elvették a nő fegyverét. A férfiak 5 évig nem vehetnek részt semmilyen tiltakozáson, vagy bárminemű társadalmi, kulturális és sporteseményen sem, emellett pedig közmunkát is kell végezniük. 2018 augusztus 10-én Ștefania Nistor csendőrnőt és egy másik kollégáját több tüntető agresszívan bántalmazott, de más tiltakozók közbeavatkoztak, akik védőpajzsot alakítva védték a két csendőrt. (digi24, hírszerk.)

