Támogatja a kormány az igazságszolgáltatás törvénytelenségeit vizsgáló osztály felszámolását

Elfogadta péntek esti ülésén a kormány az igazságügyi miniszter által felterjesztett, az igazságszolgáltatásban elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló ügyészi osztály (SIIJ) felszámolását javasoló memorandumot. A memorandum elfogadása nem azt jelenti, hogy a kormány felszámolja a SIIJ-t, hanem, hogy hivatalos álláspontként elfogadja Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter javaslatát. Következő lépésként a kormány kidolgoz egy törvénytervezetet ebben az ügyben, és a parlament elé terjeszti, nyilatkozták az AGERPRES hírügynökségnek kormányközeli források. Ludovic Orban kormányfő kijelentette, korrekt javaslatnak tartja a SIIJ felszámolását, rámutatva, a kormány célkitűzése is az, hogy az ország megszabaduljon az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmustól (MCV). Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter december 15-én közölte, hogy kezdeményezi a SIIJ megszüntetését. Döntését az ügyészekkel és bírákkal folytatott egyeztetések konklúzióival, illetve a nemzetközi szervek által az ügyosztállyal kapcsolatban megfogalmazott bírálatokkal és javaslatokkal támasztotta alá. A memorandum többek között a korrupcióellenes államcsoport (GRECO) és a Velencei Bizottság ajánlásaira, illetve a román igazságügyi reformot nyomon követő Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében az Európai Bizottság által készített jelentésre hivatkozik. Bár a különleges ügyosztály létrehozása alkotmányosnak bizonyult, ennek működési paraméterei szembemennek a romániai ügyészségek megszervezésének módjával, illetve a hierarchia elvével - mutat rá a dokumentum, hangsúlyozva, hogy mindezek alapján az igazságügyi minisztérium a SIIJ felszámolását javasolja. ( agerpres )

