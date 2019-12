FRISSÍTVE: Robbanás történt egy marosvásárhelyi tömbházban, két személy került kórházba

Robbanás történt szombaton egy marosvásárhelyi tömbház második emeletén, egy személy égési sérüléseket szenvedett, 36 lakost evakuáltak. A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség bejelentése értelmében a robbanás gázfelgyülemlés miatt következett be, amelyet tűz követett, de mint utólag kiderült, robbanásnak semmi nyoma nem volt. A tűz a háromemeletes tömbház második emeletén levő egyik lakásban ütött ki. A helyszínre több kocsival szálltak ki a tűzoltók és több mentőcsapatot is kirendeltek az épületből evakuált személyek ellátására és kórházba szállítására. Tizenhárom személyt evakuáltak a második, illetve 23 személyt a harmadik emeletről, mondta el az ezredes. Végül két személyt szállítottak kórházba. Egyikük egy 52 éves vak férfi, aki egyedül élt abban a lakásban, ahol a tűz kiütött, és égési sérüléseket szenvedett az arcán és a végtagjain. Őt a marosvásárhelyi sürgősségi megyei kórházba szállították, de át fogják vinni egy égett beteg kórházba, nyilatkozták a Maros megyei SMURD képviselői. A másik áldozat a harmadik emeleten lakó asztmás személy, akit enyhe füstmérgezéssel vittek kórházba. ( agerpres ) Nyitókép: ISU Mureș

