17 megyében sárga jelzés van érvényben a havazás miatt

A száraz karácsony után végül elérkezett hozzánk a tél, 17 megyében sárga jelzést adtak ki a havazás miatt. Ez elsősorban az ország keleti részét érinti, de a figyelmeztetés a Déli-Kárpátok környékére és a Kárpátok görbületénél levő területekre is érvényes. A meteorológusok szerint országszerte havazásra és havas esőre lehet számítani, amelyet helyenként erős szélvihar is kísér majd.



Jelenleg a hegyvidéken, elszórtan Erdélyben és Moldva déli részén havazik, de Munténiában és Dobrudzsa nyugati részén is megállt a hó.



Vasárnapig Szucsáva, Neamț, Brassó, Kovászna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Szeben, Hunyad, Botoșani, Iași, Bákó, Vaslui, Vrancea és Buzó megyékben érvényes a sárga jelzésű figyelmeztetés.



A szél néhol elérheti az 50 – 55 km/h sebességet, a hegyvidéken akár 70 – 80 km/h sebességű széllökések is lehetnek. (digi24, hírszerk.)



