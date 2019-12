A rendőrség nyomozást indított a Floreasca kórház műtőasztalán megégett páciens ügyében

Nyomozást indított a fővárosi rendőrség azon sajtóban megjelent ügyben, amely szerint egy nő állítólag égési sérüléseket szenvedett a műtőasztalon, a Floreasca kórházban, jelentette be szombaton bukaresti rendőrség.



A rendőrség hangsúlyozza, hogy mindeddig senki nem nyújtott be panaszt az ügyben. Victor Costache egészségügyi miniszter szombaton bejelentette, hogy elküldi a Floreasca kórházba a minisztérium ellenőrző testületét annak a nőnek az ügyében, aki állítólag égési sérüléseket szenvedett a műtőasztalon, teste 40%-án; és akinek az ügyét Emanuel Ungureanu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője tárta a nyilvánosság elé.







Az USR-s képviselő által a Facebookon megosztott információk szerint a rákos nőt Mircea Beuran sebész 'gyújtotta fel' a műtőasztalon, mivel 'rossz szert használt a bőrfelület fertőtlenítésére, és az elektrokauterrel érintkezve a páciens bőre és a szerrel átitatódott steril mező lángra lobbant'. Az orvos utólag azt nyilatkozta, hogy a balesetkor nem is volt jelen a műtőben, bár a belső dokumentumok mást mutatnak.



Ungureanu megosztotta a Facebookon a kórház két asszisztensnőjének az írott nyilatkozatát is, melyek szerint a lángoló pácienst egy vödör vízzel oltották el. Egy orvosi asszisztens nyilatkozatára hivatkozva Ungureanu azt állította, hogy a kórház vezetősége és a közegészségügyi igazgatóságtól érkezett ellenőrző csapat megpróbálta elkendőzni az ügyet és nem kértek írott nyilatkozatot Mircea Beuran sebésztől. (agerpres)

