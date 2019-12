Korrupcióért három év felfüggesztett börtönbüntetést kapott Szászfenes polgármestere

Három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte pénteken a Kolozsvári bíróság Horia Șuleá t, Szászfenes PNL-s polgármesterét - számolt be a kolozsvári rádió. Az elöljárót hivatali visszaéléssel és hivatali visszaélésben való bűnrészességgel vádolják, köztisztasági valamint hóeltakarítási szolgáltatásokra vonatkozó törvénytelen kifizetések miatt, összesen 270 ezer lej értékben. Hasonló ítéletet hozott a bíróság Ioachim Vancea volt szászfenesi polgármester és Florin Zanc , a szászfenesi polgármesteri hivatal volt műszaki igazgatójának esetében. A kolozsvári bíróság döntése megfellebbezhető. (kvr)

