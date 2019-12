Vádat emelt a DNA Nicolae Robu temesvári polgármester ellen

Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Nicolae Robu temesvári polgármester ellen. A polgármestert és további nyolc személyt államosított ingatlanok törvénytelen eladásával kapcsolatos ügyben állítják bíróság elé. Nicolae Robu mellett vádat emelt még a DNA Gheorghe Ciuhandu volt polgármester, Dan Diaconu és Traian Constantin Stoia volt alpolgármesterek, a temesvári önkormányzat közterület-fenntartó és közvagyonkezelő igazgatóságának volt igazgatója, Nicuşor-Constantin Miuţ , az önkormányzatnál igazgatói tisztséget betöltött Martin Staia , a polgármesteri hivatal titkára, Ioan Cojocari , valamint Simona Vîrlea és Gabriela Iova jogászok ellen. Valamennyiük esetében hivatali visszaélés a vád. Az ügyészek szerint 1996 és 2014 között a gyanúsítottak az 1995/112-es törvény előírásainak megszegésével, törvénytelenül értékesítettek 207 állami tulajdonban levő ingatlant, 42.756.719 lejes (9.514.392 eurós) kárt okozva ezáltal az államnak. A DNA közleménye felidézi, 1996 januárjában lépett életbe a kommunizmus idején államosított lakások visszaszolgáltatásáról szóló, 112-es törvény, amelynek értelmében az egykori tulajdonosok visszaigényelhették elkobzott ingatlanjaikat, vagy kárpótlást kérhettek ezekért. A jogszabály ugyanakkor a lakások bérlőinek is lehetőséget biztosított az ingatlan megvásárlására, ez az előírás azonban csak azokra vonatkozott, akiknek a törvény életbe lépésekor érvényes bérleti szerződésük volt. A vádhatóság szerint az ügy gyanúsítottjai adásvételi szerződést kötöttek olyan személyekkel is, akiknek nem volt bérlői minőségük, így nem állt volna jogukban megvásárolni a lakásokat. Az ügyészek azt állítják, a tisztségviselők a valós értéküknél alacsonyabb áron adták el az ingatlanokat ezeknek a személyeknek, noha tudatában voltak annak, hogy nem esnek a vonatkozó törvényi előírások hatálya alá. Az állam a pénzügyminisztérium révén polgári peres félként csatlakozott az ügyhöz, a szóban forgó ingatlanok állami tulajdonba való visszautalását követelve. Az ügyet a Temes megyei törvényszék tárgyalja. (hírszerk/hotnews.ro/ Agerpres ) Nyitókép: Ziua de Vest

