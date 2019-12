Egy USR-s képviselő feljelentést tett a műtőasztalon megégetett nő ügyében

Bűnvádi feljelentést tett hétfőn a főügyészségen a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Emanuel Ungureanu a Floreasca kórházban, a műtőasztalon égési sérüléseket szenvedett nő ügyében. A képviselő azt kéri, vizsgálják ki, hogy fennáll-e a csalás, hamisítás, hamisított okirat tudatos felhasználása vagy közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás gyanúja a december 13-i és 22-i beavatkozásokat végző szakszemélyzettel kapcsolatban. A főügyészségre való érkezésekor a képviselő azt mondta, ellentmondásos információk vannak arra vonatkozóan, hogy Mircea Beuran professzor jelen volt-e a műtőben az operáció idején, vagy telefonon keresztül irányította-e a beavatkozást, és továbbra sem ismert, hogy mely orvosok voltak még ott. Ungureanu szerint azért nem látni tisztán az ügyben, mert megpróbálták eltussolni azt, megkísérelték az asszisztensekre hárítani a felelősséget a történtek miatt. Az USR-s képviselő rámutatott: december 22-én belső kivizsgálást indított az ügyben a Floreasca kórház menedzsere, de csak a kisegítő személyzetet és az asszisztenseket hallgatták ki, orvosokat nem. December 27-én az egészségügyi minisztérium kiküldte a kórházhoz az Egészségügyi Felügyelet egyik felügyelőjét, de ő sem hallgatott ki az eset bekövetkeztekor a műtőben tartózkodó egyetlen orvost sem, jelentésében átvette a kisegítő személyzet december 22-én adott nyilatkozatait. "Úgy készítették elő a terepet, hogy a teljes felelősség háruljon az asszisztensekre, ápolókra" - fogalmazott. A Floreasca kórházban, a műtőasztalon égési sérüléseket szenvedett páciens ügyét Emanuel Ungureanu USR-s képviselő tárta a nyilvánosság elé. Ungureanu Facebook-bejegyzésében azt írta, a rákbeteg nőt Mircea Beuran sebész 'gyújtotta fel' a műtőasztalon, mivel 'nem megfelelő szert használt a bőrfelület fertőtlenítésére, és az elektrokauterrel érintkezve a páciens bőre és a szerrel átitatódott steril felület lángra lobbant'. Ungureanu megosztotta a Facebookon a kórház két asszisztensnőjének az írott nyilatkozatát is, amelyek szerint egy vödör vízzel oltották el a lángokat. Mircea Beuran sebész erre reagálva úgy nyilatkozott , nem tartózkodott a műtőben, amikor az eset történt. A műtőasztalon égési sérüléseket szenvedett páciens vasárnap este meghalt. ( agerpres )

