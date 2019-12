A kormány felszámolná az Iliescu vezette 1989 Decemberi Román Forradalom Intézetet

Az 1989 Decemberi Román Forradalom Intézetének felszámolásáról szóló sürgősségirendelet-tervezet is szerepel a kormány pénteki ülésének napirendjén. A Ion Iliescu vezette intézet megszüntetéséről szóló tervezet napirendre vételét Antonel Tănase kormányfőtitkár javasolta a kormányülés elején. Ludovic Orban miniszterelnök jóváhagyta a javaslatot. ( agerpres ) Nyitókép: B1

