Az olasz bíróság 20 év börtönre ítélte egy román emberkereskedő hálózat fejét

Húsz év börtönre ítélte az olasz bíróság a román állampolgárságú Lucian Mileát, akit emberkereskedelemmel és más súlyos bűncselekmények elkövetésével vádoltak.



A The Guardian brit hetilap még 2017-ben számolt be arról, hogy 7.500, többségében román állampolgárságú nőt rabszolgasorsban tartanak és dolgoztatnak a szicíliai Ragusa ültetvényein. A fogvatartott nők közül sokukat bántalmaztak, fenyegettek és meg is erőszakoltak.



A nőket többségében Milea toborozta Romániából, majd Szicíliában prostitúcióra kényszerítette őket és egyéb módon is kizsákmányolta. A férfi egy egész emberkereskedő hálózatot vezetett, és társaival együtt embertelen körülmények között tartotta a fogva a nőket, akiknek fűtetlen helyen kellett élniük, az elvégzett munkájukért nem kaptak fizetést és szexuálisan is kizsákmányolták őket.



Milea mellett két román állampolgárságú nőt is elítéltek kiskorúak prostitúciójának segítéséért és felbujtásáért. Még további három emberkereskedelemmel vádolt román állampolgár tárgyalása van folyamatban. (hírszerk.)

