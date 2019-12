Tizenkét hektárnyi zöldövezetet ígér a nagyváradi önkormányzat

A munkálatokhoz szükséges pénz nagy részét EU-s forrásokból fedezik. Az egyik zöldövezet munkálatai már novemberben elkezdődtek, a Barcăului utcai zöldítésre kiírt licitet egy helyi cég nyerte, 7,7 millió lej értékben.



A korábban jórészt raktárak által elfoglalt 3,8 hektárnyi területről felszedték a betonburkolatot, melynek helyén szabadtéri fitnesz-parkot alakítanak ki, ahol az ígéretek szerint mozgáskorlátozottak is edzhetnek majd. Lesz továbbá futópálya, mosdó, játszótér és vezeték nélküli internet is várja majd a pihenni vágyókat.



További négy park kialakítási munkálatait egy szatmári cég végzi majd. A vállalatnak összesen 10 millió lej áll rendelkezésére a Coriolan Pop utcai (0,8 hektár), a Ion Bogdan utcai (1,4 hektár) és az Aurel Covaci utcai (3,1 hektár) zöldítésre, míg a Grigorescu negyedben 5,9 millió lejből 1,2 hektáron létesíthet parkot.



Utóbbi látványos beruházásnak ígérkezik, egy kis tó kialakítása is szerepel a tervekben, mely köré fákat ültetnek, továbbá játszótér is lesz majd a gyerekeknek. A felsorolt munkálatok kivitelezését 2020-ban kezdik el, a határidők pedig 5 és 10 hónap között váltakoznak, így többnyire valószínűleg be is fejeződnek a következő évben.



Mindemellett a Nufărul negyedben is tervez egy parkot az önkormányzat, ahol 5 hektáron botanikus kert, lepkeház, kukatóközpont, étterem és könyvtár, növénytani múzeum, játszótér, valamint egy rendezvények szervezésére alkalmas pavilon is lesz majd. Ez a terület, a mellette fekvő parkkal együtt Nagyvárad legnagyobb zöld övezete lesz. Ennek kapcsán még hátravannak a tervezési munkálatok, ez után írják majd ki a kivitelezésre vonatkozó versenytárgyalást.



A nagy léptékű zöldítési tervek bejelentésekor az is kiderült, hogy az ígéretekkel ellentétben mégsem ültetnek fákat a Körös bal partján, a városközpontban kialakítandó sétány mellé, ezt állítólag a föld alatt futó vezetékek nem teszik lehetővé. (ebihoreanul.ro, hrszerk.)



