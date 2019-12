Jogi úton próbálják megmenteni a forradalmi emlékintézetet Iliescuék

A nemrég egy megemlékezésen megtámadott Gelu Voican Voiculescu, az 1989-es Román Forradalom Intézetének vezérigazgatója úgy nyilatkozott, nem érti, milyen okból számolják fel az intézményt.



Gelu Voican Voiculescu egy közleményben azt írja, megrökönyödve vette tudomásul Ludovic Orban kormányfő döntését, miszerint felszámolják az 1989-es Román Forradalom Intézetét. "Nem értjük a kormány eljárását. Ez a gesztus olyan akciók sorába tartozik, amelyek mellőzik a valódi forradalmárokat. Ezt bizonyítja az is, hogy a román forradalom harmincadik évfordulójára szervezett ünnepi ülésen, 2019. december 16-án Petre Roman úrnak nem adtak lehetőséget, hogy elmondja beszédét, annak dacára, hogy ő az egyik legismertebb forradalmár" - vélekedik az 1989-es Román Forradalom Intézetének vezérigazgatója.



Az intézmény jogi lépéseket fog tenni az intézkedés önkényes és visszaélésszerű végrehajtásának megakadályozására - teszi hozzá a közlemény.



A kormány hétfőn fogadta el azt a rendeletet, amellyel felszámolja az 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetét.



Az intézmény elnöke Ion Iliescu volt államfő, vezérigazgatója Gelu Voican Voiculescu, főtitkára pedig Emilian Cutean.



A sürgősségi kormányrendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, kormányhatározat keretében rendelkeznek majd az 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetének vagyonáról.



A kormány indoklása szerint az 1989-es Decemberi Román Forradalom Intézetének tevékenysége "megalakulásától kezdve napjainkig irreleváns volt azokhoz az elköltött összegekhez képest, amelyeket Románia Szenátusának költségvetésén keresztül lebonyolított tranzakciók révén költöttek el az államkasszából."



A rendelet indoklása arra is kitér, hogy az intézetet a 2004. december 7-ei 556-os számú törvény révén hozták létre, és megalakulásának pillanatától kezdve politikai platform szerepét töltötte be. Ugyanakkor csaknem teljes mértékben az államkasszából finanszírozták, annak dacára, hogy az intézmény vállalta, hogy saját forrásokból fedezi majd anyagi szükségleteit.



Ráadásul az intézet által szervezett rendezvények olyan képet festettek az 1989-es forradalomról, amely szöges ellentétben áll az ügyészek által folytatott büntetőjogi vizsgálatok következtetéseivel, és rendszeresen kiváltotta a forradalmárszervezetek tiltakozását. Az intézmény minden alkalommal társadalmi feszültségeket idézett elő, ahányszor csak aktuálissá vált a forradalom témája - olvasható a dokumentumban.(agerpres)

