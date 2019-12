Négyen haltak meg közúti balesetben az év utolsó előtti napján

Négyen meghaltak és 16 személy súlyosan megsérült a hétfőn, december 30-án Románia-szerte bekövetkezett 18 közúti balesetben - közölte a Román Rendőrség. A rendőrök egy nap alatt 374 autóvezetői jogosítványt és 76 forgalmi engedélyt vontak be. Hétfőn 2690 esetben volt szükség rendőri közbelépésre, ebből 2215-öt az 112-es sürgősségi segélyhívó számon jeleztek. 958 bűncselekményt állapítottak meg, ebből 76-ot a közlekedésben. A hatóságok 4479 bírságot róttak ki, 1 976 421 lej értékben. ( agerpres )

