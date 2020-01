Johannis: Boldog új évet!

Klaus Johannis , Románia államelnöke a Facebookon egy videóban kívánt boldog új évet a „kedveseinek”, amelyből kiderült, hogy győztünk, egyesült-egységes nemzet vagyunk, és Romániából otthont építünk. „Kedves romániaiak! 2019 a demokrácia és a civilek éve volt, amikor mindenkinek megmutattuk, hogy bizonyos értékek mellett elkötelezettek, és közös ideálokért egyesült nemzet vagyunk. Teljesen bízom abban, hogy a most kezdődő új évben lelkesek maradunk egy jobb Romániáért. Építsük együtt, szolidaritással és reménnyel a normális Romániát, azt az országot amely valóban otthona lesz minden romániainak – bárhol legyenek is. Boldog új évet mindenkinek!” (hírszerk)

