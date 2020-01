Petárdától megsérült kutya ügyében nyomoznak a szatmári rendőrök

Nagy felháborodást váltott ki a Szatmár megyeiek körében egy eset, melyről a helyi Free Life Állatvédő Egyesület számolt be Facebook-oldalán. A városi kutyamenhelyet működtető civil szervezet szerint valakik egy meggyújtott petárdát dugtak egy gazdátlan eb szájába, ami felrobbant, súlyos sérüléseket okozva az állt fején. Egy kutyabarát orvoshoz vitte a sérült jószágot, megműtötték, és a beszámolók alapján úgy tűnik, túléli a balesetet. Az egyesület jutalmat ajánlott fel azoknak, akik segítenek azonosítani az elkövetőket. Az eset a helyi sajtóban és a közösségi médiában is nagy hangsúlyt kapott, ezért a rendőrség eljárást indított a tettesek azonosítása érdekében. Amint a kezdeti rendőrségi vizsgálatokból kiderült, a petárda tulajdonképpen nem az állat szájában robban fel, hanem a kutya közvetlen közelében. A nyomozás azonban folytatódik annak kiderítése érdekében, hogy szándékosan okoztak-e a sérülést az állatnak vagy véletlen balesetről van szó. A szóban forgó kutya a Free Life beszámolója szerint gazdátlan ugyan, viszont szelíd, ivartalanítva van és az emberek rendszeresen etetik azon a környéken, ahol meghúzta magát. (szatmar.ro, hírszerk).

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 185 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 47 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 226 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 157 Még nem gondolkodtam el ezen 23