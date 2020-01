Ezeken a napokon pihenhetünk majd 2020-ban

A romániai munkavállalóknak 2020-ban is 15 szabadnapot ír elő a munka törvénykönyve, ebből 11 esik idén hétköznapra, beleszámítva január 1-jét és 2-át is, amelyek már elteltek, így 9 ilyen van még hátra az ortodox vallásúaknak, és 8 a nem ortodoxoknak.



Legközelebb január 24-én, pénteken pihenhetünk egyet, mivel a két román fejedelemség, Moldova és Havasalföld 161 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy egyesül - ezt a munkavállalók idén egy hosszú hétvégével ünnepelhetik meg.



A nem ortodox vallásúak idén egy héttel korábban, április 10-én pihenhetnek nagypénteken, és április 13-án húsvéthétfőn, míg az ortodoxok ezt április 17-én és 20-án tehetik meg.



Május elseje idén péntekre esik, úgyhogy már most lehet készülődni egy hosszú hétvégére, június 1-je pedig hétfőre esik, úgyhogy az még egy hosszú hétvégét eredményez. A nem ortodox vallásúak számára június elsejére esik idén pünkösdhétfő is, míg az ortodoxok egy héttel később, június 8-án is pihenhetnek.



Ezt követően november végéig kell várni egy újabb szabadnapra, ugyanis idén Nagyboldogasszony ünnepe szombatra esik, de Szent András és a Nagy egyesülés még összehoz egy jó hosszú hétvégét november 30-án és december elsején, hétfőn és kedden.



Karácsony idén egy pénteki napra esik, vele pedig bezárul a szabad hétköznapok sora is.



A jelenleg hatályos munkatörvénykönyv a nem keresztény közösségek tagjai számára háromszor két szabadnapot hagy jóvá saját hitéletük ünnepei szerint. (hírszerk.)



Nyitókép: Promenad

