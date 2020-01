Januártól megkezdik a HPV-elleni védőoltások beadását a 11-14 éves korú lányok számára

Januártól kaphatják meg az ingyenes HPV-elleni védőoltásokat 11-14 éves korú lányok. Az erre vonatkozó beszerzési eljárást lezárta az Egészségügyi Minisztérium és el is juttatta az első 20 ezer védőoltást az Országos Közegészségügyi Intézethez, ahonnan majd szétosztásra kerül a háziorvosokhoz. Azok a lányok kaphatják meg, akiknek szülei 2017 és 2018 során erre vonatkozó igénylést nyújtottak be a háziorvosi rendelőkben. (Nagyobb korú lányok is megkaphatják a vakcinát, ha a szülők az említett időszakban igényelték.)



Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a méhnyakrák okozta elhalálozások száma, évente több mint 2000, míg több mint 3000-en fertőződnek meg a kórt okozó HPV-vírussal. Az Egészségügyi Minisztérium idén májusban közölte, hogy már 11 éve nem vásárolt HPV-elleni oltást, ami a tudomány mai állása szerint az egyetlen lehetséges megelőzési módja a méhnyakráknak.



Több korábbi cikkünkben is foglalkoztunk a kérdéssel, legutóbb HPV-fertőzéssel élő nőkkel beszélgettünk diagnózisról és megelőzésről. (rfi.to/hírszerk.)



Nyitókép: Nyitókép: Pixabay

