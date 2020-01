43 kilométeres kocsisor gyűlt fel csütörtökön a Prahova völgyében

Rekord hosszúságú forgalmi dugó alakult ki a Brassó-Bukarest országúton csütörtök délután, amikor tömegesen elindultak haza azok, akik a hegyekben szilvesztereztek. A Prahova völgyében a kocsisor elérte a 43 kilométert a Predeal-Breaza szakaszon – írja a Digi24.ro. A torlódáson még annak a 42 rendőrnek sem sikerült enyhítene, akiket kivezényeltek a forgalom irányítás végett. Próbálkoztak azzal, hogy Ploiești irányába tereljék a forgalom egy részét, így tehermentesítve az utat, azonban az akció nem volt túl sikeres, mert ezek a szakaszon is dugó alakult ki. „127 kilométert hat óra és 57 perc alatt tettem meg. 106 kilométert mentem két óra alatt, a következő 20 kilométerhez viszont 5 óra kellett” - dohogott az egyik sofőr. Voltak ugyanakkor olyanok is, akik békésen várakoztak, mint mondták, hozzászoktak a hosszú sorokhoz ezen a forgalmas szakaszon. ( digi24.ro/hírszerk. ) Nyitókép: digi24.ro

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 186 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 17 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 49 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 232 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 158 Még nem gondolkodtam el ezen 23