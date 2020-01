Továbbra is zsúfoltak a határátkelőhelyek

Háromszorosára nőtt az elmúlt 24 órában a határforgalom az Arad megyei Nagylak II autópálya határátkelőnél, mivel az ünnepeket itthon töltő külföldön dolgozó román állampolgárok indulnak vissza dolgozni. Emiatt péntek reggel több mint egy órát kellett várakozniuk az autósoknak az iratellenőrzésre a határnál.



Az autópálya határátkelőnél 8 országból kivezető sávot nyitott meg a határrendészet a személygépkocsik és buszok számára, de így is legalább egy órát kell várakozni az iratellenőrzésre.



Az Arad megyei határrendőrség képviselői az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozták, hogy az országot most elhagyók nagy része külföldön munkát vállaló román állampolgár, aki itthon töltötte az ünnepeket.



Az elmúlt 24 órában 33 ezer személy, körülbelül 10 ezer jármű hagyta el az országot a nagylaki autópálya határátkelőn keresztül, ez egy átlagos naphoz viszonyítva háromszoros forgalomnövekedést jelent.



A hatóságok szerint a következő napokban is a megszokottnál nagyobb lesz a határforgalom.



A határrendészet azt javasolja az Európa nyugati felébe tartó sofőröknek, hogy indulás előtt ellenőrizzék az interneten, mely határátkelők nem annyira zsúfoltak és használják azokat. Arad megyében egyelőre csak a Nagylak II nagyon forgalmas, a Nagylak I, Gyulavarsánd és Tornya átkelőknél a várakozási idő nem haladja meg a 20 percet.(agerpres)



