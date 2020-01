Az ünnepek alatt több mint 2,5 millió személy lépte át az országhatárt

Több mint 2,5 millió személy lépte át az országhatárt az ünnepek alatt, december 20-ától január 3-áig, tájékoztat a határrendészet (IGPF) pénteki közleményében. Az említett időszakban körülbelül 2.540.000 személy kelt át a határon, ezek közül mintegy 1.360.000-an érkeztek, 1.180.000-en pedig távoztak az országból. A határrendészet szerint ez körülbelül 14%-os növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. A járműforgalom 573 ezerre tehető ebben az időszakban. A hatóság szerint naponta több mint 4.200 határrendőr teljesít szolgálatot az országhatáron. A legforgalmasabbnak a nyugati határrész bizonyult, ahol megközelítőleg 941.000 személy lépte át a határt az átkelőknél, míg légi úton 734.000 személy érkezett vagy hagyta el Romániát az említett periódusban. A Moldova Köztársasággal közös határon át 385.000 személy érkezett, vagy távozott. A bukaresti Henri Coandă repülőtéren keresztül körülbelül 473.000 személy érkezett, vagy távozott, ez lévén a legforgalmasabb határátkelő az említett időszakban. A második helyen a nagylaki autópálya határátkelő áll több mint 361.000 személlyel, majd a Bihar megyei Bors következik több mint 231.000 személlyel. Mivel az ünnepeket itthon töltő külföldön dolgozó román állampolgárok indulnak vissza dolgozni, az elkövetkező napokban is n agy forgalom várható az ország nyugati határrészén. A zsúfoltság elkerülése végett az országos határrendészet azt tanácsolja az autósoknak, hogy vegyék igénybe az ország nyugati részén található mind a 11 határátkelőt. Az intézmény honlapján található " Trafic on-line " alkalmazásban meg lehet nézni, hogy átlagosan mekkora a várakozási idő a határátkelőknél, emlékeztet a határrendészet. A polgárok ugyanakkor a 021.9590-es telefonszámon jelezhetik a határvizsgálatnál bekövetkezett esetleges rendellenességeket, vagy más észrevételeiket. ( agerpres )

