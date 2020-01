Sárga jelzés van érvényben hóviharok és erős szél miatt

Havazás és hóvihar várható a hegyvidéken, a moldvai megyékben pedig felerősödik a szél - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetéséből. A meteorológusok hétfő reggelig érvényes, havazásra és hóviharokra vonatkozó sárga jelzésű figyelmeztetést adtak ki az 1700 méter fölötti régiókra. A széllökések elérhetik a 90-100 kilométeres óránkénti sebességet, főleg a Déli-Kárpátokban és a Kárpátkanyarban, de az alacsonyabban fekvő vidékeken is felerősödik a légmozgás. Az ország területének nagy részén felerősödik a szél, a széllökések elérhetik a 45-55 km/h, helyenként pedig a 70-75 km/h sebességet. Vegyes csapadékra, dél-keleten jegesedésre, nyugaton és északon havazásokra kell számítani, hegyvidéken hófúvások alakulhatnak ki. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 188 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 17 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 50 A műanyagot mindenestere száműzöm 26 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 239 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 160 Még nem gondolkodtam el ezen 23