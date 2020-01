Szilveszteri buli helyszíne volt a Román Nemzeti Könyvtár; vizsgálatot indítottak

Ellenőrzést rendelt el a kulturális minisztérium a bukaresti Román Nemzeti Könyvtárnál, hogy megvizsgálja az annak egyik helyiségében tartott szilveszteri mulatság törvényességét.



Erre azt követően került sor, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője, Iulian Bulai közzétett Facebook-oldalán egy videofelvételt a könyvtár - amint fogalmazott - "lerombolt, szeméttel teli" Atrium terméről, amely előző éjszaka szilveszteri mulatság helyszíne volt.



"Soha nem gondoltam volna, hogy a Román Nemzeti Könyvtár, amely egy épületben működik a kulturális minisztériummal, 'autentikus helyszín' lehet 'egy mesés szilveszter' számára" - írta bejegyzésében Bulai.







A könyvtár menedzsere, Carmen Mihaiu az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a december 31-i eseményre egy szolgáltatási szerződés alapján került sor, és a nyitvatartási időn kívül zajlott, nem befolyásolta az intézmény tevékenységét. Mihaiu hozzátette, a Román Nemzeti Könyvtár működéséről szóló törvény értelmében az intézmény a központi költségvetésből származó alapokból és saját bevételekből tartja fenn magát, ugyanakkor belső szabályzata lehetővé teszi különféle kulturális, művészeti, tudományos vagy szakmai események szervezését, egy miniszeri rendelet pedig a tarifákat is megszabja. Az intézmény vezetője rámutatott, más hazai és külföldi intézmények épületében is tartanak hasonló jellegű rendezvényeket. Mihaiu ugyanakkor hangsúlyozta, a képviselő által megosztott felvétel "az esemény után készült, takarítás közben".



A kulturális minisztérium szombat este közölte, ellenőrző testülete hétfőn megvizsgálja, hogy a vonatkozó törvényben előírtaknak megfelelően szervezték-e meg az eseményt. A szaktárca leszögezi, azt is ellenőrizni fogják, miként kerültek nyilvánosságra az intézmény belső térfigyelő kameráinak felvételei, mert "azokhoz nem férhet hozzá bárki". (agerpres)

