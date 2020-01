Fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot több székelyföldi helységnévtáblán

Fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot több Székelyudvarhely környéki település helységnévtáblán - tájékoztat a Székelyhon portál.



Először Máréfalva Polgármesteri Hivatalának Facebook-oldala osztotta meg, hogy több Hargita megyei település helységnévtábláján lefestették a magyar feliratot. A Székelyhon tájékoztatása szerint Máréfalva Csíkszereda felőli végében a település kezdetét jelző táblát festették le, Székelyudvarhelyen a város Csíkszereda felőli kijáratánál található táblát rongálták meg, míg Székelyszentléleken Székelyudvarhely felőli bejáratánál mindkét helységnévtáblán befestették a magyar feliratot. Később olvasói tájékoztatása alapján a lap azt írta, hogy a Maros megyei, Székelyudvarhelytől mintegy 60 kilométerre fekvő Hármasfalu határában is lefestették az egyik tábla magyar feliratát.





fotó: Máréfalva Polgármesteri Hivatal Facebook-oldal

"Az eset ismét arra emlékeztet minket, hogy az ország, amelyben élünk nem védi kellőképpen a kisebbségben élők jogait, ezzel is ellehetetlenítve a békés együtt élést, etnikai feszültséget keltve. Az rongálás mindnyájunkra nézve sértő, hiszen ezeknek a kétnyelvű tábláknak szimbolikus jelentőségük van, annak a bizonyítékai, hogy minden ember egyenlő tagja a közösségnek, nemzetiségétől függetlenül" - kommentálta az eseményeket Máréfalva Polgármesteri Hivatal a közösségi oldalán.A portál megkereste a település polgármesterét, Kovács Imrét, akinek a meglátása szerint az elkövetőnek mindenképp ismernie kellett a terepet, ugyanis Máréfalván éppen azon a helységnévtáblán festették le a magyar feliratot, amely kívül került a térfigyelő kamera látóterén. Az elöljáró úgy látja, hogy előre eltervezték a rongálást, és arról is beszélt, hogy feljelentést fognak tenni az ügyben.Mivel mind a négy település az A13-es jelzésű országút mentén fekszik, és a táblák az említett országút mentén vannak elhelyezve, a településjelzések helyreállításában az Országos Útügyi Vállalat megyei kirendeltsége az illetékes. A Székelyhon információ szerint a máréfalvi és a székelyudvarhelyi megrongált táblát vasárnap folyamán már el is távolították.