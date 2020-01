Az EU és a NATO vezetőivel egyeztet Brüsszelben Ludovic Orban miniszterelnök

Brüsszeli munkalátogatáson tartózkodik keddtől csütörtökig Ludovic Orban miniszterelnök - tájékoztat a kormány közleménye. A kormányfő több uniós és NATO-vezetővel is megbeszéléseket folytat majd. Brüsszeli látogatásának első napján, kedden az Európai Tanács elnökével, Charles Michel lel találkozik Orban, aztán megbeszélést folytat az Európai Unió Brexit-ügyi főtárgyalójával, Michel Barnier -vel, továbbá Várhelyi Olivér szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztossal, az Európai Bizottság (EB) ügyvezető alelnökével, Frans Timmermans szal, valamint Johannes Hann költségvetésért felelős biztossal. Szerdán a román miniszterelnök kétoldalú megbeszélést folytat az Európai Parlament (EP) elnökével, David Sassoli val, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Ugyanaznap részt vesz az Európai Néppárt (EPP) ülésén, találkozik az EP néppárti képviselőcsoportjának elnökével, Manfred Weber rel, valamint más EP-frakciók elnökeivel. Emellett egyeztetni fog az EB két ügyvezető alelnökével, Margrethe Vestager rel és Valdis Dombrovskis szal, illetve találkozik Adina Vălean közlekedésért felelős európai biztossal. Csütörtökön Ludovic Orban kétoldalú megbeszélést folytat az EB elnökével, Ursula von der Leyen nel, majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Ugyancsak a csütörtöki nap folyamán Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is egyeztet a kormányfő. A miniszterelnököt elkísérő delegáció tagjai lesznek még Bogdan Aurescu külügyminiszter, valamint Cosmin Onisii , Cristina Buzaşu és Andi Manciu államtanácsosok. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 190 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 17 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 51 A műanyagot mindenestere száműzöm 26 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 244 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 162 Még nem gondolkodtam el ezen 23