Hivatalból vizsgálatot indított a rendőrség a magyar nyelvű helységnévtáblák lemázolása miatt

Hivatalból vizsgálatot indított Hargita megye rendőr-főfelügyelőség a megye több településén lemázolt kétnyelvű helységnévtáblák miatt. A rendőrség rongálás miatt nyomoz ismeretlen tettesek ellen, akik a magyar nyelvű feliratot fekete festékkel fújták be négy Hargita megyei településen.



A rendőrség sajtóirodájának képviselői szerint az ismeretlen tettesek a szombatról vasárnapra virradó éjszaka fújták be fekete festékkel a magyar nyelvű feliratot három Székelyudvarhely környéki helység bejáratánál, illetve Csíkszereda bejáratánál.



A Brassó megyei út- és hídügyi igazgatóság (DRDP) is bejelentette, hogy feljelentést tesz a rendőrségen.



Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője a tettesek felelősségre vonását kérte, kijelentve, hogy az RMDSZ a magyar közösség elleni provokációnak tartja ezeket a tetteket.







„A magyar feliratok lefestése Székelyudvarhelyen és más településeken a város környékén, provokáció a magyar közösség ellen. Az RMDSZ elítéli ezt a vandalizmust. Feljelentést tettünk a rendőrségen”, írta Hegedüs Csilla a Facebookon. (agerpres)

