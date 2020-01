Megtalálták a székelyföldi táblák megrongálóját

A Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján arra a következtetésre jutott, hogy Bákó megyei rendszámú autóval érkeztek Székelyudvarhely határába azok, akik lemázolták a város helységnévtábláján a magyar nyelvű feliratot, írja a Székelyhon . A portál beszámolója szerint a felvételek alapján a 30 éves bákói elkövetőt kevesebb mint 24 óra alatt sikerült elkapni, aki miután szembesítették a bizonyítékokkal, beismerte tettét. Mi is beszámoltunk róla , hogy ismeretlen tettesek vasárnapra virradóra fekete festékkel fújták le a magyar nyelvű feliratot négy Hargita megyei település bejáratánál. A Hargita megye rendőr-főfelügyelőség hivatalból vizsgálatot indított az ügyben. A Brassó megyei út- és hídügyi igazgatóság (DRDP) is bejelentette, hogy feljelentést tesz a rendőrségen. Hegedüs Csilla , az RMDSZ szóvivője a tettesek felelősségre vonását kérte, kijelentve, hogy az RMDSZ a magyar közösség elleni provokációnak tartja ezeket a tetteket. ( hírszerk./Székelyhon )

