Igényelhetővé váltak a kolozsvári negyedek parkolóbérletei

Január 6-tól igényelhetők parkolóbérletek a kolozsvári negyedekben, a kérések a polgármesteri hivatal Monostori úti (Calea Moţilor) 7. szám alatti információs központjában, illetve negyedbeli kirendeltségeinél nyújthatók be, de online is beküldhetők.



Az online kéréseket is január 6-án, reggel 8 órától lehet leadni (a kolozsvári polgármesteri hivatal honlapján: Servicii online – Parcări – Cerere Parcări). A kérés online benyújtása esetén az igénylő e-mailen kapja meg a kérésének iktatószámát. Azok a kolozsváriak, akik már tavaly is rendelkeztek parkolóhellyel, és meghosszabbítanák a bérletet, ennek díját ugyancsak január 6-tól fizethetik be.



Parkolóhelyet állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező kolozsvári lakosok kérhetnek saját autójuk vagy céges autójuk számára a lakásuk környékén, utóbbi esetben be kell mutatniuk az autó használatára vonatkozó felhatalmazást. Emellett kolozsvári székhelyű vagy kolozsvári munkaponttal rendelkező jogi személyek is igényelhetnek parkolóhelyet a cég környékén. Az igénylőknek minden esetben igazolniuk kell, hogy a gépkocsi érvényes műszaki vizsgával (I.T.P.) rendelkezik.



Személyenként egyetlen egy parkolóigénylési kérés iktatható. Az on-line kérés benyújtása esetén fontos, hogy az igénylő érvényes e-mail címet adjon meg, illetve minden személyazonosító vagy cégazonosító szám esetében csak egy parkolóhelyet igényeljen. Amennyiben az igénylés nem tartalmazza az összes szükséges iratot, a kérést az önkormányzat nem veszi figyelembe. Az új igénylők esetében a parkolóhelyek szétosztása március 31. után zajlik.

