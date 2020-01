Felfüggesztik tevékenységüket a Floreasca kórház orvosai és asszisztensei

Felfüggeszti tevékenységét a bukaresti Floreasca kórház több orvosa, asszisztense és ápolója; állításuk szerint csak a súlyos eseteket fogják ellátni. A sürgősségi kórház több alkalmazottja által aláírt közleményben leszögezik, az egészségügyi intézmény orvosi közössége aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, ahogyan „egy sajnálatos incidenst” kezelnek, aggasztónak tartják, hogy milyen mértékben sérül több tekintélyes orvos és az ország egyik legnevesebb kórházának jó hírneve. „Sajnálatos, hogy még a vizsgálat lezárása előtt menesztik tisztségéből Mircea Beuran professzort” - fogalmaznak. Az aláírók ugyanakkor kérik az egészségügyi minisztériumtól, vizsgálja ki azt is, mi vezetett az incidenshez. "Jelezni szeretnénk, hogy rendkívül súlyos helyzetben van a kórház, és a történtek bármikor megismétlődhetnek, a kórházban dolgozó bármely orvossal. Ezért az orvosok tevékenységük felfüggesztése mellett döntöttek, mind saját érdekünkben, mind a páciensek érdekében, hogy védjük egymást" - áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy az elkövetkezőkben - a vonatkozó törvényeknek megfelelően - csak a súlyos eseteket fogják ellátni. Az egészségügyi minisztérium korábban arról tájékoztatott, hogy a műtőasztalon égési sérüléseket szenvedett nő ügyében végzett ellenőrzések nyomán összesen harmincezer lejre büntette meg az Állami Egészségügyi Felügyelet a bukaresti Floreasca sürgősségi kórházat, valamint a beavatkozást végző csapat valamennyi tagját. A szaktárca szerint a kórház vezetősége által végzett belső vizsgálat arra a következtetésre vezetett, hogy emberi hiba okozta az incidenst. A jelentés szerint Mircea Beuran professzor a szerződésében előírt 33 kötelezettségéből tízet megszegett, ezért menesztik osztályvezető orvosi tisztségéből. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 193 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 17 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 53 A műanyagot mindenestere száműzöm 26 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 249 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 166 Még nem gondolkodtam el ezen 25