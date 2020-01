Turos Lóránd cége vette meg a Szatmári Friss Újságot

A megye egyetlen nyomtatott magyar nyelvű napilapját Turos Lóránd, az RMDSZ szenátorának cége vásárolta meg. A napilap szombati számában jelentette be a Szatmári Friss Újság főszerkesztője, Elek Anikó, hogy a Trade Holding Kft. eladta a kiadói jogokat a Friss Press Kft.-nek.



Érdeklődésünk nyomán Turos Lóránd elmondta, az ő cége tulajdonába került az újság. Hozzátette ugyanakkor: “meg akarja erősíteni a lapot”, azonban a szerkesztőségi munkába nem akar beleszólni.



Az esetleges átszervezések kapcsán sem nyilatkozott, mint mondta, a saját feladatának azt tekinti, hogy – a főszerkesztővel konzultálva - gazdasági egyensúlyt teremtsen, így támogatva a szerkesztőség munkáját.



Érdeklődésünkre elismerte, valóban kevesebben dolgoznak a lapnál mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, azonban hangsúlyozta: az alkalmazásokról vagy esetleges fizetésemelésekről az ügyvezető dönt majd. Információink szerint az utóbbi hónapokban elbocsátás és felmondások is voltak a lapnál, így nagyon kevesen maradtak, és a fizetések is igen alacsonyak.



“Nem céget vettem, hanem egy brandet, így szükség van egy olyan periódusra, amikor elemezzük, hogy működik a rendszer, hogy lássunk számokat, azután döntjük majd el, min kell változtatni, min kell jobbítani” - fejtette ki Turos. Az új tulajdonos a Transindex érdeklődésére elmondta, az eladott napi példányszám változó, de úgy tudja, 6 ezer körül mozog.



A megye magyar nyelvű napilapja 1990 januárjától jelenik meg Szatmári Friss Újság néven, 2004-ben pedig megvásárolta az osztrák tőkéjű Inform Media Kft. 2005-től versenytársa is akadt a Friss Újságnak, helyi vállalkozók ekkor alapították meg a Szatmári Magyar Hírlapot, amely 2014 augusztusáig működött.



Az RMDSZ-közeli Hírlap megszüntetését anyagi okokkal indokolták a tulajdonosok. A Friss Újságnál 2012-ben ismét tulajdonosváltás volt, ekkor vásárolta meg a helyi vállalkozók kezében levő Trade Holding Kft. (hírszerk.)

