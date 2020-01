Sorin Cîmpeanu és Daniel Constantin a PNL vezetőségi tagjai lesznek, ami a PLUS szerint csalódásra ad okot

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által elfogadott protokollúm értelmében, amely lehetővé teszi a párt bővítését olyan személyekkel, akik hozzájárultak a szociáldemokrata (PSD) kormány megbuktatásához, Sorin Cîmpeanu és Daniel Constantin a PNL vezetőségi tagjai lesznek – jelentette be hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök, a PNL országos végrehajtó tanácsának ülését követően.



Sorin Cîmpeanu és Daniel Constantin, a PSD kormányt megbuktatásában részt vevő Pro Romania alapítói és első alelnökei voltak, ám decemberben, a pártvezetőség álláspontjával szemben, támogatták a liberális kormány beiktatását.



A Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) „csalódottságának” adott hangot amiatt, hogy a PNL befogadja a Pro Románia és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) volt tagjait. A PLUS szerint ez „kiábrándultságot okoz” azok körében, akik hittek abban, hogy „a PNL a PSD alternatívája” és „magyarázatot vár erre gesztusra a közvélemény-kutatások eredményeitől megszédült” liberális vezetéstől.

(agerpres)

