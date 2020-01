Pénzt ígér a miniszter a medvék által veszélyeztetett települések védelmére

Finanszírozást ígér Costel Alexe környezetvédelmi miniszter a medvék által veszélyeztetett települések védelmére, számolt be a hírről a Marosvásárhelyi Rádió.



A miniszter az elmúlt év végén a háromszéki Zabolán tartott terepszemlét, és arról számol be, hogy a látogatás eredményeképpen körvonalazódott: idén olyan finanszírozási programot kezdeményez a minisztérium, amely lehetővé teszi a medvék által veszélyeztetett települések védelmét.







A miniszter beszámolója szerint villanypásztorokat szerelnének fel nagy területekre, amelyeket 90 százalékban az állami költségvetésből finanszíroznának, a maradék 10 százalékot pedig a tulajdonosok kellene felvállalják.



A környezetvédelmi miniszter az Agent Green Egyesület indítványozására látogatott el a zabolai Mikes-birtok élettér megőrző programjának helyszínére, számolt be Harai Lóránt. A Mikes birtok ügyvezetője rámutatott: a Conservation Transylvania program keretében a tulajdonosok célja az erdős élettér megőrzése és a vizes területek helyreállítása.



