Júliusig legyen meg a tíz osztályod, különben nem szerezhetsz hajtásit

Idén sok változás történik majd közlekedései szabályzatban, ezek közül talán az egyik legfontosabb, hogy július elsejétől azok a személyek, akik jogosítványhoz szeretnének jutni, szükséges, hogy rendelkezzenek legalább 10 osztállyal.



Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a közúti kihágásokért kirótt büntetőpont értéke 145 lejről 223 lejre emelkedett volna, de a kormány végül befagyasztotta ezt a módosítást.



A tervezet továbbá arról is rendelkezik, hogy az idősebb korban lévő sofőröknek gyakrabban kell majd orvosi vizsgálatokon részt venniük, amennyiben továbbra is vezetni szeretnének.



Fontos továbbá kiemelni azt, hogy idéntől 30 napra bevonhatják annak a sofőrnek a hajtási jogosítványát, aki vezetés közben mobiltelefont vagy bármilyen más, szöveg, fotó-, vagy videóanyag rögzítésére, vagy visszaadására alkalmas eszközt (például táblagépet) tart a kezében. (hotnews/hírszerk.)



Nyitókép: Ora de Sibiu

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!