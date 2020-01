» Dincă arra számít, hogy enyhébb ítéletet kap, állítja az ügyvédje

Nem akarja elhagyni a börtönt a caracali gyilkosságok elkövetésével gyanúsított Gheorghe Dincă, és sajnálatát fejezte ki a lányok halála miatt - közölte kedden Claudiu Lascoschi, Dincă ügyvédje.



Az ügyvéd jelentkezett hétfőn a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) székhelyén, mert felmerült, hogy a nap folyamán kihallgathatják ott Gheorghe Dincát.



„Gheorghe Dincă úgy ítéli meg, hogy nem kerülhet szabadlábra, és egyetért azzal, hogy meghosszabbítsák előzetes letartóztatását. Arra számít, hogy enyhébb ítéletet kap... (...) Nem tudom, hogy a társadalom reakciójától fél-e, de én úgy látom, hogy rájött, mit tett, és hogy ez nagyon súlyos, és haragszik is magára azért, amit tett, és sajnálja, mert azt akarta, hogy a lányok életben maradjanak (...) Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a lányok nem élnek, valójában ez bántja (...). Mintegy két hónapja várja, hogy vádat emeljenek ellene” - mondta az ügyvéd.



Claudiu Lascoschi ugyanakkor azt állítja, nincs tudomása arról, hogy Gheorghe Dincă azért kérte volna újbóli kihallgatását az ügyészségtől, mert azt nyilatkozná, hogy nem ölte meg Luiza Melencut.



A DIICOT székhelyén megjelent Luiza Melencu édesanyja és Alexandru Cumpănaşu is.



A Melencu család ügyvédje ugyanakkor azt állítja, hogy a DIICOT megtagadta Dincă azon kérésének iktatását, hogy az ügyészek újból kihallgassák őt.



Gheorghe Dincă beismerte, hogy július 25-én megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonján a 112-es segélyhívószámot próbálta hívni; ezt követően a háza udvarában lévő hordóban elégette a lány testét.



Dincă azt is állította, hogy meggyilkolt egy másik lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencut, és testének maradványait a Caracal közelében lévő erdő szélére dobta ki.



Az országos igazságügyi orvostani intézet (INML) által végzett DNS-elemzést követően megállapítást nyert, hogy a Gheorghe Dincă fémhordójából származó hamuban talált csontdarabok 99,93%-os valószínűséggel az Alexandra Măceşanuéi.



Az INML az erdő közelében talált csontdarabokat is kielemezte, de a szakembereknek nem sikerült megállapítaniuk, hogy kihez tartozik a DNS, ezért a DIICOT az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) segítségét kérte.. Az FBI által elvégzett vizsgálatok eredményei azt mutatták ki, hogy a csontok nem Luiza Melencu maradványai. (agerpres)





