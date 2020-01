Műtőasztalon megégett beteg: téves diagnózis, túl sok fertőtlenítőszer-használat, szabálytalan beavatkozás

Nagy mennyiségű fertőtlenítőszert használtak a bukaresti Floreasca kórház műtőasztalán megégett, majd ennek következtében elhunyt páciens esetében, megszegve a műtétet előkészítő protokoll előírásait, nyilatkozta Mioara Comana, az Állami Egészségügyi Felügyelet igazgatója egy kedden tartott sajtótájékoztatón.



„Megszegték a műtétet előkészítő protokoll előírásait. A szabályzatban világosan írja, hogy a műtétet végző orvosnak kell végeznie a fertőtlenítést, maximum 50 milliliter szert használva, három szakaszban. Az eljárás leírásában az is olvasható, hogy nagy figyelemmel kell lenni jódallergia esetén. Azon kevés felvételen, amit rendelkezésemre bocsátottak, látszik, hogy óriási mennyiségű szert használtak - 200 ml körülit, és egyszerre. Kicsit megkenték a páciens testét, majd vettek egy vesetálat és beleöntötték az egészet, és ez természetesen kifolyt. (...) A pofesszor úr beszámolóiban rendszeresen használt fertőtlenítőként jelenik meg az illető szer, míg Betadine vagy klórhexidin-glükonát használatáról nem találtam feljegyzést, pedig egy évre visszamenőleg ellenőriztem” - magyarázta Comana.



Victor Costache egészségügyi miniszter pedig elmondta, hogy a biocid termékek nagyon veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően használják őket.



Arra a kérdésre, hogy a páciens jódallergiáját Mircea Beuran sebészorvos találta-e ki, a tárcavezető így válaszolt:



„Nem találta ki. A kórelőzmény felállításakor az altatóorvos-csapat feljegyezte, hogy a páciens nyilatkozata szerint allergiás a Furazolidonra; ennek a gyógyszernek azonban semmi köze a jódallergiához, de ebben az esetben összekapcsolták a kettőt, anélkül, hogy a jódra az allergiatesztet elvégezték volna”. A tárcavezető hozzátette, ez esetben vélhetően tévesen diagnosztizálták a jódallergiát - mert semmi nem utal arra, hogy a beteg valóban allergiás lett volna a jódra -, és a rajta végzett mindkét beavatkozásnál ezt az igen gyúlékony, etanol alapú fertőtlenítőszert használták.



Egy másik páciens is égési sérüléseket szenvedett műtét közben





Az egészségügyi miniszter szerint vannak arra vonatkozó információk, miszerint egy másik páciens is égési sérüléseket szenvedett műtét közben a bukaresti Floreasca kórházban.



A tárcavezető újságírói kérdésre elismerte, hogy értesüléseik szerint még egy beteg égési sérüléseket szenvedett a műtőasztalon a Floreasca kórházban, az eset azonban még kivizsgálás alatt áll, ezért csak annyit mondott el ennek kapcsán, hogy az a páciens életben van, és az incidens „kisebb horderejű” volt.



„Ezért folytatjuk a kivizsgálást, és felkérünk minden beteget, jelezze, ha ilyen égési sérüléseket szenvedett” - tette hozzá a miniszter.



A miniszter ugyanakkor elmondta, hogy a halálos áldozattal végződő tragédiakor az ügyeletes főorvosok közül egyik sem tartózkodott a műtőben.



A miniszter azt mondta, a műtétet megelőző éjszaka a páciens vérezni kezdett, állapota rosszabbra fordult, de csak reggel 9 órakor műtötték meg. A beavatkozást egy rezidens orvos kezdte el, majd csatlakozott az otthonról érkező szakorvos, ahelyett, hogy az akkor ügyeletet teljesítő főorvosok közül műtött volna valaki.



Victor Costache rámutatott, hogy a páciens bőrfelületének fertőtlenítésére használt biocid alkalmazása engedélyezett, ezt azonban kizárólag kézfertőtlenítésére használhatja a sebész és a személyzet. A miniszter szerint az országos szinten alkalmazott eljárás értelmében elsődlegesen Betadine-nal fertőtlenítik a bőrfelületet, és amennyiben a beteg allergiás a jódra, klórhexidin-glükonátot használnak.



A miniszter ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a műtétről készült jelentésben nem említik meg az incidenst, csak egy ehhez csatolt mellékletben.



„Nem utolsósorban a rezidensek csak irányító orvosuk felügyelete alatt vehetnek részt a műtéti beavatkozáson, ami ez esetben nem így történt” - fogalmazott Costache.



Újabb vizsgálat következik



Nelu Tătaru államtitkár kedden jelentette be, hogy újabb vizsgálatot végez a bukaresti Floreasca kórháznál az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete.



Tătaru azzal indokolta az újabb vizsgálatot, hogy a műtőasztalon égési sérüléseket szenvedett páciens esete nyomán elrendelt első ellenőrzésről készült jelentésben több olyan részlet is van, ami tisztázásra szorul. Az államtitkár szerint az újabb ellenőrzés eredményeinek függvényében további „adminisztratív intézkedéseket” hozhatnak.



Megkérdezték tőle az újságírók, észleltek-e hasonló rendellenességeket más betegeken végzett beavatkozásoknál is. „Vannak tényezők, amelyeket még ki kell vizsgálni, ezért küldtük ki ismét az ellenőrző testületet” - válaszolt az államtitkár.



Az ügy miatt egyébként leváltották Mircea Beuran professzort az egészségügyi minisztérium általános sebészeti bizottságának éléről is. (hírszerk./Agerpres)



A nyitókép csak illusztráció.

