Felhőkarcolót tervez építeni Kolozsvárra egy holland cégcsoport

Negyven emeletes felhőkarcolót tervez építeni a holland Delparro BV és Belford BV vállalatcsoport Kolozsvár Nagyvárad felőli kijáratához, a Cora hipermarket közelébe. Az épület lenne Kolozsvár legmagasabb épülete, amely jóval túlnőne azon a 30 emeletes lakóépületen is, amely a jelenlegi rekorder és amely most éppen építés alatt áll.



Az épület egy 18 hektáros telken feküdne, és parkolóházat, bevásárlóközpontot, valamint egy szállodát is magában foglalna a tervek szerint. Az épület hatástanulmányát két évvel ezelőtt készítették el és a Környezetvédelmi Ügynökség is pozitívan véleményezte. A várhatóan több mint 200 millió euróba kerülő projekt közvitája január 17-én ér véget. (adevărul/hírszerk.)



Nyitókép: archinect.com



