Bemutatták Kolozsvár új, környezetbarát graffiti lemosóját

Emil Boc polgármester bemutatta Kolozsvár új graffiti eltávolító készülékét. Mint a város előjárója is hangsúlyozta, a készülék legfontosabb tulajdonsága a város szempontjából, hogy mindenféle vegyi anyagok nélkül képes megtisztítani az épületeket, ugyanakkor nem károsítja azokat. A szerkezet nagy nyomású, 0-102 Celsius fok közötti vízzel mossa le a graffiti mellett egyébként a különböző lehúzósokat és a más szennyeződéseket is. A hivatal tájékoztatása szerint a járdákat és utakat is meg lehet vele tisztítani a rágógumi maradványoktól, az olajfoltoktól, illetve az útjelzések maradványaitól. A szerkezet ugyanakkor alkalmas a szemétgyűjtő konténerek, kukák szagtalanítására, illetve a csatornák tisztítására is 2 méter átmérőig. 50 ezer eurójába került a városnak a berendezés.





Emil Boc nézi, hogyan mossa le a graffitit a gép

A polgármester szerint egy európai várost nem szabad graffitik csúfítsanak. (fotó: Emil Boc Facebook-oldala)

A polgármester azt is elmondta, hogy a magánházak letisztítására is kibérelhetik a város lakosi, arról egyelőre még nem adtak tájékoztatást, hogy mennyiért lehet bérelni, illetve arról, hogy mennyibe kerül a működtetése.Emil Boc ismét elmondta, hogy ezután is a lehető legsúlyosabban fogják bünteti az illegálisan graffitizőket, akiknek a pénzbüntetés mellett pedig ez után a tisztítás költségeit is állniuk kell. Ugyanakkor két megoldást is javasolt számukra, mondván, hogy a részvételi költségvetés keretében már kiválasztottak olyan udvarokat, ahol alkothattak, és ezt a jövőben is folytatni szeretnék. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy olyan felületeket is ki fognak jelölni a városban, ahol mindenki nyugodtan és legálisan graffitizhet.