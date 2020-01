Nem kérhetnek többé román nyelvvizsgát az egyetemi felvételin azoktól, akik már leérettségiztek románból

Módosította az oktatási minisztérium a romániai egyetemi felvételiket szabályozó, 6102/2016-os miniszteri rendeletet, amely feljogosította a felsőoktatási intézményeket arra, hogy a román nyelv ismeretéből is vizsgáztassák azokat a felvételizőket, akik nem román tannyelvű középiskolában végezték tanulmányaikat.



A módszer a mesteri és doktori képzés felvételijének módszertanát is érintette. Ennek a gyakorlatnak a lehetőség törölte el a jelenlegi módosítás. Mostantól az érettségin megszerzett román nyelvvizsga bőségesen elegendő lesz ahhoz, hogy egy kisebbségi diák felvételizhessen valamelyik romániai felsőoktatási intézménybe.



A rendelkezés eredetileg külföldi személyekre vonatkozott, akik román nyelvet korábbi iskoláikban nem tanultak, de romániai egyetemekre felvételiztek, viszont egyes egyetemeken romániai magyar fiatalokra is alkalmazták ezt a rendelkezést.



A miniszteri rendelet diszkriminálta a nem román anyanyelvű diákokat, hiszen a jelenlegi tanügyi berendezkedés nem tesz különbséget az érettségin a román és nem román anyanyelvű diákok között, ami a román nyelv és irodalom érettségit érinti. A nem román anyanyelvű diákoknak is ugyanúgy és ugyan olyan nehézségű szóbeli és írásbeli próbákat kell teljesíteniük, mint román anyanyelvű társaiknak.



A diszkriminációra az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) hívta fel a minisztérium figyelmét.



A 6102/2016-os miniszteri rendelet II. fejezete 5-ös cikkelyének 4-es paragrafusa korábban a következőképpen szólt:



„A felsőoktatási intézmények saját felvételi módszertana előírja a nyelvi kompetenciák bizonyításának módját azon felvételizők számára, akik román nyelvű szakképzésre iratkoznak, de nem tudnak romániai vagy külföldi, román tannyelvű tanintézmény által kibocsátott, a felvételihez szükséges tanulmányi okiratot felmutatni.”



A CNCD kérte, hogy az alábbi kiegészítéssel módosítsák a törvényt:



„Kivételt képeznek azok a diákok, akik középiskolai tanulmányaikat valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén végezték, az ő esetükben a szóbeli román nyelvi kompetenciát igazoló dokumentum az érettségi oklevél”. Ez a módosítás lépett érvénybe decemberben. (hírszerk.)

