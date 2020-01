Az Európai Parlament „teljes szívből” támogatja Romániának a schengeni csatlakozását

Az Európai Parlament „teljes szívből” támogatja Romániának a schengeni övezethez való csatlakozását, jelentette ki David Sassoli EP-elnök szerdán.



Sassoli kifejtette, a tagállamoknak közösen kell erőfeszítéseket tenniük, hogy az Európai Unió össze tudja hangolni a nemzeti érdekeket, és az EP és Románia érdekei „nagyrészt fedik egymást”.



„Beszéltünk az EU 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről, amelynek kapcsán nézeteink közelítenek egymáshoz, (...) illetve arról is, hogy a Zöld Megállapodás keretében senkit nem hagyhatunk hátra, a paktumnak lehetőséget kell biztosítania minden tagállam számára a gazdasági fejlődésre, új munkahelyek teremtésére” - nyilatkozta David Sassoli a Ludovic Orban kormányfővel közösen tartott tartott brüsszeli sajtóértekezleten.



Sassoli emlékeztett arra is, hogy Európai Parlament már régen állást foglalt Románia schengeni övezethez való csatlakozása kérdésében, és „teljes szívből” támogatja azt.



Az EP elnöke elmondta még, hogy Ludovic Orban kormányfő meghívta őt Romániába, és reméli, hogy 2020 folyamán eleget tud tenni a meghívásnak.



A miniszterelnökreményét fejezte azzal kapcsolatban, hogy a Zöld Megállapodásban foglalt intézkedések nem fogják negatívan befolyásolni Európa globális versenyképességét, és hogy minden ország számára lehetővé teszik a megállapodásban kitűzött célok megvalósításához szükséges források elérését.



Ludovic Orban beszámolt arról, hogy az EP elnökével ismertette a többéves költségvetéssel és a Zöld Megállapodással kapcsolatos álláspontját. Az EU költségvetése tekintetében a román kormány a kohéziós programok, illetve a mezőgazdaság támogatása mellett foglalt állást. A Zöld Megállapodás kapcsán azt mondta: fontosnak tartja, hogy minden egyes országnak joga legyen kielemezni, milyen mértékben képes a megállapodásban foglalt célkitűzések elérésére, valamint hogy az átmenetet szolgáló alap tegye lehetővé minden ország számára a Zöld Megállapodásban szereplő célok eléréséhez szükséges költségek fedezését.



Hozzátette, hogy az Európai Parlament a többi intézménnyel együtt megvitatja az együttdöntési mechanizmust, azt a mintegy 40 jogszabályt, amelyek szükségesek lesznek a Zöld Megállapodás gyakorlatba ültetéséhez.



Ugyanakkor reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Zöld Megállapodásban foglalt intézkedések nem fogják negatívan befolyásolni Európa globális versenyképességét, nem fogják gátolni az európai vállalatokat a versenyben és a világpiaci fejlődésben. Azzal kapcsolatban is reményének adott hangot a román miniszterelnök, hogy minden országnak lehetősége lesz elérni az említett megállapodásban kitűzött célok megvalósításához szükséges forrásokat.



Orban kifejezetten pozitívként minősítette a Romániában jelenleg zajló politikai folyamatokat, és bízik benne, hogy ezek elmélyítik majd az európai szintű párbeszédet, javítják az együttműködést, és megerősítik Bukarest szerepét az európai döntések meghozatalában. (agerpres)

