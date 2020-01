A kataszteri térképmásolat online is igényelhető keddtől

Január 8-ától a közjegyzők vagy más érdekelt személyek, sürgősségi pótlék befizetése nélkül, online is igényelhetik a kataszteri térképmásolatot - tájékoztat szerdai közleményében az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI).



Ezután a kataszteri térképmásolatot, a telekkönyvi kivonathoz hasonlóan, online is igényelni lehet, és - amennyiben ez fel van mérve -15 lejért akár azonnal is kiadják, fizetni bankkártyával lehet.



Radu Codruţ Ştefănescu, az ANCPI vezérigazgatója szerint ez a módszer lehetővé teszi, hogy az igénylők ne vesztegessék az idejüket azzal, hogy bejárnak a hivatalba egy papírért.



2019-ben csaknem 2,5 millió telekkönyvi kivonatot bocsátottak ki digitális formában. (agerpres)



