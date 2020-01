Cioloşnak nem tetszik, hogy még nem lépett a kormány a kétfordulós polgármester-választás ügyében

Ezidáig semmi haladás nem történt a kétfordulós polgármester-választás és az előre hozott választások ügyében - jelentette ki szerda este Dacian Cioloş, a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) elnöke, miután találkozott Brüsszelben Ludovic Orban miniszterelnökkel.



„Azon prioritások közül, amelyekről decemberben egyeztettünk, alig valósított meg valamit a kormány. Egy helyben topog a kétfordulós polgármester-választás és az előre hozott választások ügye, a diaszpóra számára elkülönített parlamenti helyek számának növeléséről pedig semmit sem lehetett hallani” - állapította meg Facebook-bejegyzésében Dacian Cioloş, aki „határozott politikai fellépést” vár a kormányfőtől ezek megvalósításáért.



A PLUS elnöke ugyanakkor emlékeztetett, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatását bizonyos feltételekhez kötötték. Ezek közé sorolta az igazságszolgáltatásban történő visszaéléseket vizsgáló speciális ügyészség felszámolását, a speciális nyugdíjak drasztikus megadóztatását, a nagyberuházások (autópályák, vasutak, kórházak) finanszírozását, és hangsúlyozta: ezek ügyében is „sürgősen döntéseket várnak”. (agerpres)



