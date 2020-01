A DIICOT székhelyén hallgatják ki Gheorghe Dincăt

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) székhelyén hallgatják ki csütörtökön a caracali gyilkosságok elkövetésével gyanúsított Gheorghe Dincătt.



A kihallgatásra azt követően kerül sor, hogy Dincă megváltoztatta nyilatkozatát, és most már nem ismeri el, hogy meggyilkolta volna a 2019 áprilisában eltűnt Luiza Melencut.



A kihallgatáson részt vesz a Melencu család ügyvédje is, aki azt nyilatkozta, hogy a gyilkosságra Dincă vallomásán kívül semmilyen bizonyíték nincs.



Korábban Gheorghe Dincă beismerte, hogy július 25-én megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonján a 112-es segélyhívószámot próbálta hívni; ezt követően a háza udvarában lévő hordóban elégette a lány testét.



Dincă azt is állította, hogy meggyilkolt egy másik lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencut, és testének maradványait a Caracal közelében lévő erdő szélére dobta ki. (agerpres)





