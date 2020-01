Ezen politikusok szerint már rég a schengeni övezetben lenne a helyünk

Románia a schengeni csatlakozás összes kitételét teljesítette, jelentette ki csütörtökön Ludovic Orban miniszterelnök Brüsszelben, Románia állandó EU-s képviseletének székhelyén, miután találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.



Legutóbb éppen szerdán nyilatkozta azt David Sassoli, az Európai Parlament (EP) elnöke, hogy az EP „teljes szívből” támogatja az országnak a schengeni övezethez való csatlakozását.



Tavaly júniusban Dimitrisz Avramopoulosz, az Európai Bizottság migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős akkori biztosa biztosa szintén úgy vélekedett, hogy Románia hamarosan a schengeni övezet tagja lesz, mivel az ország majdnem minden vállalását teljesítette, de ezen a véleményen volt a szlovák kormányfő és a szlovén államfő is, amikor nálunk jártak.



Jean Claude Juncker tavaly a román EU-elnökség hivatalos nyitórendezvényén mondott beszédében szintén kifejtette, hogy Romániának már ott a helye az övezetben, ugyanígy vélekedett Frans Timmermans is, aki már 2018-ban úgy látta, hogy Románia készen áll a schengeni övezethez való csatlakozásra.



Talán még ennél is fontosabb, hogy 2017-ben az Európai Bizottság hivatalosan is felkérte az európai vezetőket, hogy engedélyezzék Románia schengeni csatlakozását, ebből azóta sem lett semmi.



A közelmúltban talán egyedül Mark Rutte holland miniszterelnök volt az egyetlen, aki nyíltan a szemébe mondta Viorica Dăncilă egykori miniszterelnöknek, hogy nem ért egyet az Románia csatlakozásával az övezethez.



A csatlakozásról a román politikusok is előszeretettel ábrándoznak, tavaly augusztusban Johannis kijelentette, hogy Romániának mihamarabb csatlakoznia kell a schengeni övezethez és az eurózónához, ennél bátrabb már csak Mihai Tudose egykori kormányfő volt 2017-ben, amikor arról beszélt, hogy Románia egy éven belül Schengen-tagállam lesz. Nos, Tudose azóta nem miniszterelnök, Románia pedig azóta sem tagja az övezetnek.



Csütörtöki sajtótájékoztatóján Orban arról számolt be, hogy a Brüsszelben folytatott tárgyalásain szóba került a csatlakozás kérdését is.



„Ismételten megfogalmaztam, hogy álláspontunk szerint Románia minden feltételt teljesít a schengeni övezethez való csatlakozáshoz” - jelentette ki a miniszterelnök, aki úgy értékelte, hogy úgy az Európai Bizottság, mint az Európai Parlament részéről megvan a támogatás Románia schengeni csatlakozásához.



A kormányfő ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem minden döntéshozó tényező támogatja Romániát ebben a célkitűzésében, de „határozott lépéseket fognak tenni” annak érdekében, hogy jobb belátásra bírják a csatlakozás ellenzőit.



Kíváncsian várjuk a fejleményeket! (hírszerk.)



