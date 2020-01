A NATO főtitkára örvend, hogy Románia korszerűsíteni fogja a haderejét

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete alapvető fontosságú Románia számára, és országunk elkötelezetten támogatja a Szövetség sikerét – mondta Ludovic Orban miniszterelnök csütörtökön a NATO központjában.



A román kormányfő kijelentette, vállalásaihoz híven Románia továbbra is a bruttó hazai termék 2%-át különíti el védelemre.



Orban említést tett beszédében a román katonákról, akik Afganisztánban, Koszovóban, Irakban teljesítenek szolgálatot, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Fekete-tenger térségében romlik a biztonság.



Ludovic Orban beszédében azt is kifejtette, hogy Románia támogatja a „NATO politikai dimenziójának megerősítését”, valamint a Szövetség és az Európai Unió közötti együttműködést a komplementaritás szellemében.



Románia kulcsfontosságú szerepet játszik a NATO-ban és alapvető hozzájárulása van a Fekete-tenger térségének biztonságához, nyilatkozta Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára a Ludovic Orban kormányfővel való megbeszélését követően.



Jens Stoltenberg gratulált Orbánnak miniszterelnöki kinevezése okán és kifejtette, Romániának kulcsfontosságú szerepe van a NATO-ban, mivel a román haderők részt vesznek a NATO műveleteiben Afganisztánban és Koszovóban, és Románia ad helyet a szervezet rakétapajzsának, ugyanakkor alapvető módon hozzájárul a Fekete-tenger térsége biztonságának megtartásához, többek között a tengeri őrjáratozáson való részvétellel.



„A Fekete-tenger térségének stratégiai fontossága van, így megerősítettük a NATO jelenlétét a szárazföldön, a tengeren és a levegőben is” – fűzte hozzá.



A NATO-főtitkár kifejtette, a lakosság biztonsága érdekében további védelmi beruházásokra van szükség, és üdvözölte, hogy Románia bruttó hazai termékének (GDP) 2%-át szándékozik erre a célra költeni 2020-ban is, illetve azt is, hogy a tervek szerint az ország korszerűsíteni akarja haderejét az elkövetkező tíz évben. (agerpres)

