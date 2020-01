Metoo Jászvásáron: egy kiskorú zaklatásával vádolják a kulturális minisztérium államtitkárát

Cosmin Marcovici-t, a kulturális minisztérium jelenlegi államtitkárát azzal vádolják, hogy annak idején, amikor a jászvásári Román Állami Opera ideiglenes aligazgatója volt, szexuálisan zaklatta az opera ifjúsági kórusának egyik tagját – írja a ReporterIS portál.



Az eset még a 2016-2017-es időszakban történt, amikor Cosmin Marcovici a jászvásári Román Állami Opera művészeti és ideiglenes aligazgatója volt, az akkor még csak 17 éves diáklány – aki többször is fellépett az operában az ifjúsági kórussal – azzal vádolta meg a jelenlegi államtitkári pozíciót betöltő 48 éves férfit, hogy akarata ellenére meg akarta csókolni, majd ezt követően többször írt neki messengeren, találkozókra hívta az irodájába és sörözésre, majd a visszautasítások miatt mások előtt verbálisan agresszíven támadta.



A lány végül az esetről részletesen beszámolt az Opera igazgatójának, Beatrice Ranceának. Egy héttel később Marcovici felmondott. A ReporterIS állítása szerint az esetről feljelentés is történt és a jászvárosi ügyészség vizsgálódik, azonban mint folyamatban levő ügyről nem kívántak információkat szolgáltatni.



Az államtitkár tagadja a vádat, álláspontja szerint – amit közzétett a közösségi oldalon, illetve a lap többszöri keresésére is megerősített: – a vádak alaptalanok, őt sem a rendőrségtől sem az ügyészségtől nem keresték meg ez ügyben, illetve a lánnyal való közös munkát nem kommentálja, hiszen szerinte „nem történt semmi a normális kollaboráció határain túl”.







A ReporterIS beszámolója szerint ugyanakkor az operában dolgozó források megerősítették, hogy az eset és Marcovici felmondása között kapcsolat áll fenn. A lap felhívta az intézmény vezetőjét, Beatrice Ranceát is, de ő arra hivatkozott, hogy éppen külföldön tartózkodik és ezért nem tud nyilatkozni. A portál ugyanakkor közzétette a volt aligazgató és a lány közötti messenger-beszélgetések egy részét is. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!